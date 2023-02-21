Ukrayna ordusundan bir asker, tabancayla oynarken kendisini kameraya alan arkadaşını vurdu

Rusya-Ukrayna savaşında 1 yıllık süre geride kalırken, cephe hattından yine dikkat çeken bir video servis edildi. Ukrayna ordusundan bir askerin, tabancayla oynarken kendisini kameraya alan arkadaşını vurduğu anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

24 Şubat 2022'de başlayan Rusya- Ukrayna savaşında yaklaşık 1 yıllık bir süre geride kalırken, savaş hattından birbirinden ilginç görüntüler gelmeye devam ediyor.

SİLAHIYLA OYNARKEN ARKADAŞINI VURDU

Telegram üzerinden paylaşılan bir videoda, Ukrayna ordusunda görev yapan bir askerin silahıyla oynarken kendisini kameraya alan bir arkadaşını vurduğu görüntüler yer aldı.

BAŞINDAN VURULAN ASKER HAYATINI KAYBETTİ

Ateş alan tabancadan sonra video kaydı kesilirken, vurulan askerin başından yaralandığı ve tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.