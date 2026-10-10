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Ukrayna ordusu, Samara'da petrol istasyonuna saldırıda 4 tankın vurulduğunu bildirdi

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Ukrayna ordusu, Rusya'nın Samara bölgesindeki Samara Petrol Üretim ve Dağıtım İstasyonu'na 10 Ekim gecesi saldırı düzenlediğini bildirdi. Açıklamada, tesise 7 Ekim'de de saldırı yapıldığı, yangın çıktığı ve 4 tankın vurulduğu, işletmenin Rus ordusuna hizmet ettiği iddia edildi.

Ukrayna ordusu, Rusya'daki Samara Petrol Üretim ve Dağıtım İstasyonu'nu hedef aldığını bildirdi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'daki hedeflere yönelik saldırılarla ilgili bilgi paylaşıldı.

Açıklamada, Rusya'nın Samara bölgesindeki Prosvet köyünün yakınında bulunan Samara Petrol Üretim ve Dağıtım İstasyonu'na 10 Ekim gecesi saldırı düzenlendiği belirtildi.

Söz konusu tesise 7 Ekim'de de saldırı yapıldığı aktarılan açıklamada, saldırı sonucu yangın çıktığı ve 4 tankın vurulduğu ifade edildi.

Açıklamada, bu işletmenin Rus ordusuna hizmet ettiği iddia edildi.

Kaynak: AA
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