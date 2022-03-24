Ukrayna ordusu Rusya'nın Orsk gemisini vurdu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ukrayna ordusu Rusya'nın Orsk gemisini vurdu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Ukrayna ordusu, Berdyansk şehrinde Rusya'nın kontrolündeki limanda bulunan Orsk çıkarma gemisini vurdu.

Ukrayna ordusu, Berdyansk şehrinde Rusya'nın kontrolündeki limanda bulunan Orsk çıkarma gemisini vurdu.

Rusya-Ukrayna savaşında 29. güne girildi. Ukrayna donanması, Rusların kontrolündeki Berdyansk limanındaki Rus ordusuna ait "Orsk" adlı çıkarma gemisini hedef aldı. Ukrayna donanması tarafından yapılan açıklamada, "İşgal altındaki Berdyansk limanındaki büyük Orsk gemisi imha edildi. Yaşasın Ukrayna" ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna basınında yer alan bilgilere göre bölgede ayrıca Rusya'ya ait mühimmat deposunun da bombalandığı belirtiliyor.

(Bekir Keskin/İHA)

Ukrayna ordusu Rusya'nın Orsk gemisini vurdu

Ukrayna ordusu Rusya'nın Orsk gemisini vurdu

Ukrayna ordusu Rusya'nın Orsk gemisini vurdu

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title