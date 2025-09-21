Haberler

Ukrayna Ordusu'nda Rusya'ya peş peşe saldırılar! Bilanço ağır

Rusya'nın Belgorod Bölge Valisi, Ukrayna ordusunun bölgeye yönelik düzenlediği insansız hava araçlarıyla saldırıda 1 kişinin öldüğünü ve 5 kişinin yaralandığını bildirdi. Kırım ve Zaporijya'da da saldırılar gerçekleştiği açıklandı.

Rusya'nın Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusunun bölgeye yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ateşkes girişimlerinin sonuçlanmadığı Rusya-Ukrayna hattında çatışmalar devam ediyor. Son olarak Ukrayna Rusya'ya İHA saldırısı düzenledi.

UKRAYNA SALDIRISINDA BİLANÇO AĞIR

Rusya'nın Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Belgorod bölgesine İHA'larla saldırı düzenlediğini belirtti. İHA'ların bölgenin çeşitli yerlerini vurduğunu kaydeden Gladkov, "Saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Yaralılara tıbbi destek sağlanıyor." ifadesini kullandı.

KIRIM VE ZAPORJİYA'YA SALDIRI

Rusya tarafından yasa dışı ilhak edilen Kırım'ın sözde yönetim başkanı Sergey Aksyonov da Ukrayna ordusunun Kırım'a yönelik saldırı düzenlediğini belirtti.

Olay yerinde ilgili servislerin çalışmaları sürdürdüğünü aktaran Aksyonov, "Saldırıda 15 kişi yaralandı. Ölen de var. Ölü sayısı belirleniyor." ifadesini kullandı.

Rusya'nın ilhak ettiği Zaporijya bölgesinin sözde valisi Yevgeniy Balitskiy de Ukrayna ordusunun bölgeye yönelik topçularla düzenlediği saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 1 çocuk dahil 14 kişinin yaralandığını açıkladı.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
