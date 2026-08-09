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Ukrayna, Rus gölge filosuna saldırdı

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Ukrayna Ordusu İnsansız Sistemler Kuvvetleri Komutanı Robert Brovdi, Karadeniz'de Rus gölge filosuna ait bir petrol tankeri ve iki kuru yük gemisinin vurulduğunu, ayrıca hava savunma sistemleri ve radarların hedef alındığını açıkladı.

Ukrayna Ordusu İnsansız Sistemler Kuvvetleri Komutanı Robert Brovdi, Karadeniz'de, Rus gölge filosuna ait olduğu iddia edilen bir petrol tankeri ve iki kuru yük gemisine yönelik saldırılar gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Brovdi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, 8 Ağustos'u 9 Ağustos'a bağlayan gece Rus gölge filosuna ait olduğu ileri sürülen gemilere saldırılar düzenlediklerini belirtti.

Saldırılarda Karadeniz'deki bir petrol tankeri ile iki kuru yük gemisinin vurulduğunu aktaran Brovdi, ayrıca farklı bölgelerde Rus ordusuna ait hava savunma sistemleri ile radarları da hedef aladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA
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