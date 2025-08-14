Ukrayna'nın Rostov-on-Don Saldırısında 13 Yaralı

MOSKOVA, 14 Ağustos (Xinhua) -- Ukrayna'nın, Rusya'nın güneyindeki Rostov-on-Don kentine düzenlediği insansız hava aracı saldırısında 13 kişi yaralandı.

Rostov Vali Vekili Yury Slyusar perşembe günü Telegram'da yaptığı açıklamada, yaralılardan ikisinin yerel sağlık kuruluşlarına kaldırıldığını ve durumlarının ağır olduğunu belirtti.

Yetkili, "Diğer 11 kişi ise şu anda hastaneye kaldırılıyor. Yaralılarla ilgili bilgiler güncellenecek" dedi.

Slyusar, saldırıda birkaç binanın da hasar gördüğünü belirtti.

Öte yandan, Ukrayna'ya ait bir başka insansız hava aracının Rusya'nın batısındaki Belgorod bölgesinde bir hükümet binasına saldırdığı ve küçük çaplı hasara neden olduğu bildirildi.