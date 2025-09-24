Ukrayna'nın Novorossiysk'e İHA Saldırısında 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Rusya'nın Krasnodar Bölge Valisi Veniamin Kondratyev, Ukrayna ordusunun Novorossiysk şehrine insansız hava araçları (İHA) ile düzenlediği saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Kondratyev, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun, Krasnodar bölgesinde Karadeniz kıyısında bulunan Novorossiysk kentine yönelik İHA'larla saldırı düzenlediğini belirtti.

İHA'ların, şehrin merkezini hedef aldığını kaydeden Kondratyev, "İlk belirlemelere göre saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ise yaralandı. Saldırı sonucu birkaç sivil bina ve bir otel hasar gördü." dedi.

Novorossiysk Belediye Başkanı Andrey Kravçenko de Telegram kanalından İHA saldırısı nedeniyle şehirde acil durum ilan edildiğini duyurdu.

Saldırı sonucu bir binada yangın çıktığını bildiren Kravçenko, olay yerinde ilgili servis ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Kravçenko, "Servislerin eylemlerinin koordine edilmesi amacıyla karargah kuruldu. Geçici konuklama merkezi oluşturuldu." ifadesini kullandı.

Kravçenko, İHA saldırısı tehdidinin devam ettiğini ve bu nedenle alınan güvenlik önlemlerine uyulması gerektiğini vurguladı.