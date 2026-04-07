Zelenskiy, Rus ordusunun yolcu otobüsüne dronla saldırıp 4 kişiyi öldürdüğünü söyledi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun Nikopol şehrinde bir yolcu otobüsüne gerçekleştirdiği dronlu saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve 16 kişinin yaralandığını duyurdu.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun, Ukrayna'nın Dnipropetrovsk bölgesine bağlı Nikopol şehrinde bir yolcu otobüsüne saldırı gerçekleştirdiğini belirtti.

Saldırının savaş başlıklı FPV tipi dronla yapıldığını savunan Zelenskiy, saldırı sonucu 4 kişinin öldüğünü ve 16 kişinin yaralandığını belirtti.

Zelenskiy, Rusya'nın cephe hattına yakın yerleşim yerlerinde sivillere yönelik saldırılar düzenlemeye devam ettiğini ve bunun ortak çabalarla önlenmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili
