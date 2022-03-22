Ukrayna'nın Mıkolayiv kentindeki Ahıska Türkleri tahliye edildi - Haberler

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Ukrayna'nın Mıkolayiv kentindeki Ahıska Türkleri tahliye edildi

İhlas Haber Ajansı - Abdullah Ünver - Güncel
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- Ukrayna'nın Mıkolayiv kentindeki Ahıska Türkleri tahliye edildi Ukrayna'daki Ahıska Türkleri Mıkolayiv kentinden tahliye edildi.

- Ukrayna'nın Mıkolayiv kentindeki Ahıska Türkleri tahliye edildi

ODESSA - Ukrayna'daki Ahıska Türkleri Mıkolayiv kentinden tahliye edildi.

Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'da yaşayan Ahıska Türklerinin tahliyesi devam ediyor. Mıkolayiv şehrinde yaşanan ve ağır bombardıman nedeniyle haftalardır mahsur kalan Ahıska Türklerinin yardımına Türkiye yetişti. Ahıska Türkleri, Türkiye'nin Odessa Başkonsolosluğu tarafından organize edilen tahliye operasyonu kapsamında özel izin ile bölgeye giren 2 otobüsle tahliye edildi.

Yaklaşık 100 kişilik grup önce Odessa'ya ardından otobüslerle Türkiye gelecek.

Ukrayna'nın Mıkolayiv kentindeki Ahıska Türkleri tahliye edildi

Ukrayna'nın Mıkolayiv kentindeki Ahıska Türkleri tahliye edildi

Ukrayna'nın Mıkolayiv kentindeki Ahıska Türkleri tahliye edildi

İhlas Haber Ajansı / Abdullah Ünver - Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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