Ukrayna'nın liman kentinde mayın tehlikesi nedeniyle denize girilemiyor Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Ukrayna'nın liman kenti Odessa'da Karadeniz kıyılarına döşenen mayınlar nedeniyle insanlar, denize giremiyor. Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken Ukrayna'nın liman kenti Odessa'da Karadeniz kıyılarına döşenen mayınlar nedeniyle insanlar, denize giremiyor. Nüfusu bir milyonu aşan ve Ukrayna'da "Karadeniz'in incisi" olarak bilinen Odessa'da sezon açılsa da denize girişi yasaklayan emniyet şeritlerinin varlığı, mayın tehlikesine işaret ediyor. AA / Metin Aktaş - Güncel Karadeniz Ukrayna Güncel Haberler

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