Ukrayna'dan Rusya'nın Sızran Kentine İha Saldırısı: 2 Ölü
MOSKOVA, 22 Nisan (Xinhua) -- Ukrayna'nın, Rusya'nın Samara bölgesindeki Sızran kentine düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırılarında bir apartmanın kısmen çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.
Bölge Valisi Vyaçeslav Fedorişçev, çarşamba günü yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde kentteki iki apartmana düzenlenen İHA saldırısında binalardan birinin giriş kısmının çöktüğünü söyledi.
Fedorişçev, yaralılardan üçünün hastaneye kaldırıldığını, diğerlerininse ayakta tedavi gördüğünü belirtti.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı da saldırıda hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedeninin enkazdan çıkarıldığını açıkladı.