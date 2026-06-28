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Rusya: Ukrayna'nın İHA saldırısında Krasnodar'da bir kişi öldü, rafineride yangın çıktı

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Rusya'nın Krasnodar Bölgesi'ne düzenlenen Ukrayna İHA saldırısında bir kişi hayatını kaybetti, petrol rafinerisinde yangın çıktı. Rusya Savunma Bakanlığı 213 İHA'nın imha edildiğini duyurdu.

Rusya'nın Krasnodar Bölge Valisi Veniamin Kondratyev, Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla (İHA) Slavyansk-na-Kubani şehrine düzenlediği büyük çaplı saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiğini ve petrol rafinerisinde yangın çıktığını bildirdi.

Kondratyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada gece Krasnodar Bölgesi'nin, Ukrayna'nın büyük çaplı İHA saldırısına maruz kaldığını duyurdu.

İHA parçalarının düşmesi sonucu Slavyansk-na-Kubani şehrindeki birçok evin hasar gördüğünü kaydeden Kondratyev, "Ne yazık ki bir kişi hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

Kentteki petrol rafinerisinde de yangın çıktığı bilgisini paylaşan Kondratyev, elektrik ile doğal gaz boru hatlarının hasar gördüğünü bildirdi.

Kondratyev, Krasnoarmeyskiy bölgesindeki köyde bulunan birkaç müstakil evin de düşen İHA parçaları nedeniyle hasar gördüğünü duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'ya ait 213 İHA imha edildi

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da gece yerel saatle 20.00'den 07.00'ye kadar hava savunma sistemlerinin saldırılara karşılık verdiği kaydedildi.

Moskova Bölgesi dahil olmak üzere Belgorod, Bryansk, Voronej, Kaluga, Kursk, Oryol, Rostov, Ryazan, Tambov ve Tula bölgeleri, Krasnodar Bölgesi, Kırım Yarımadası, Azak Denizi ve Karadeniz suları üzerinde Ukrayna'ya ait 213 uçak tipi İHA'nın imha edildiği bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA / Ali Cura
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