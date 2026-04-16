Rusya: Ukrayna'nın İHA saldırısı sonucu Tuapse kentinde 2 kişi öldü
Rusya'nın Krasnodar Bölge Valisi Veniamin Kondratyev, Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırıda Tuapse kentinde 2 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Saldırı sonucu birçok bina ve eğitim merkezi hasar gördü.
Kondratyev sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Krasnodar bölgesine yönelik İHA'larla saldırı düzenlediğini belirtti.
Saldırı sonucu Tuapse kentindeki 24 ev, 6 çok katlı bina, 2 eğitim merkezi ile müzik okulunun hasar gördüğünü kaydeden Kondratyev, olay yerinde arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.
Kondratyev, saldırının ardından Tuapse'de acil durum ilan edildiğine işaret ederek, "İHA saldırısı sonucu 7 kişi yaralandı. Maalesef, 2 kişi yaşamını yitirdi. Ölenlerden biri 14 yaşında çocuk." ifadelerini kullandı.
İHA saldırısı sonucu bölgedeki Soçi şehrinde de 2 ev ve 1 çok katlı binanın hasar gördüğünü belirten Kondratyev, "Novorossiysk'te vurulan İHA parçaları bir sivil gemiye isabet etti. Gemide yangın çıktı. Olayda 1 kişi yaralandı." ifadelerine yer verdi.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da gece Ukrayna'ya ait 207 İHA'nın hava savunma sistemlerince çeşitli bölgeler üzerinde etkisiz hale getirildiği bildirildi.