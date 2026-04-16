Rusya: Ukrayna'nın İHA saldırısı sonucu Tuapse kentinde 2 kişi öldü

Rusya'nın Krasnodar Bölge Valisi Veniamin Kondratyev, Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırı sonucu Tuapse kentinde 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Kondratyev sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Krasnodar bölgesine yönelik İHA'larla saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırı sonucu Tuapse kentindeki 24 ev, 6 çok katlı bina, 2 eğitim merkezi ile müzik okulunun hasar gördüğünü kaydeden Kondratyev, olay yerinde arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Kondratyev, saldırının ardından Tuapse'de acil durum ilan edildiğine işaret ederek, "İHA saldırısı sonucu 7 kişi yaralandı. Maalesef, 2 kişi yaşamını yitirdi. Ölenlerden biri 14 yaşında çocuk." ifadelerini kullandı.

İHA saldırısı sonucu bölgedeki Soçi şehrinde de 2 ev ve 1 çok katlı binanın hasar gördüğünü belirten Kondratyev, "Novorossiysk'te vurulan İHA parçaları bir sivil gemiye isabet etti. Gemide yangın çıktı. Olayda 1 kişi yaralandı." ifadelerine yer verdi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da gece Ukrayna'ya ait 207 İHA'nın hava savunma sistemlerince çeşitli bölgeler üzerinde etkisiz hale getirildiği bildirildi.