Rusya: Ukrayna'nın İHA saldırısı sonucu Novorossiysk kentinde 10 kişi yaralandı

Novorossiysk Belediye Başkanı Andrey Kravçenko, Ukrayna'nın kente yönelik düzenlediği İHA saldırısı sonucunda 10 kişinin yaralandığını bildirdi. Saldırı, çok katlı binalarla birlikte 15 evin hasar görmesine yol açtı.

Kravçenko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna ordusunun Krasnodar bölgesine yönelik İHA'larla saldırı düzenlediğini belirtti.

Bölgedeki Novorossiysk şehrinin de İHA saldırısına maruz kaldığını belirten Kravçenko, "İHA saldırısı sonucu 10 çok katlı bina ve 15 ev hasar gördü, maalesef 10 kişi yaralandı. Yaralılara tıbbi destek sağlanıyor." ifadelerini kullandı.

Diğer yandan sosyal medyada, İHA saldırısı sonucu Novorossiysk'teki limanda yangın çıktığına dair görüntüler yer alıyor.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise gece Ukrayna'ya ait 50 İHA'nın Belgorod, Bryansk, Rostov, Krasnodar bölgeleri ile Azak ve Karadeniz üzerinde hava savunma sistemlerince yok edildiği bildirildi.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
İran'dan ateşkes teklifine yanıt! Kabul etmek için tek şartları var

İran'dan ateşkes teklifine yanıt! Kabul etmek için tek şartları var
Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı yarın başlıyor

Herkes ekran başına! Yarın gece ortalık yanacak

Seray Kaya yeni filmi için pole dansı eğitimi aldı

Cesur prova! Yeni filmi için direk dansı yaptı
Suriye'den Kürtler için kritik karar! Vatandaşlık başvuruları başladı

Suriye'den Kürtler için kritik karar
Akaryakıta tarihi zam kesinleşti! Araç sahipleri depoları doldurun

Tarihi zam kesinleşti! Araç sahipleri elinizi çabuk tutun
Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı yarın başlıyor

Herkes ekran başına! Yarın gece ortalık yanacak

Savaşın gölgesindeki dansıyla gündem oldu! Türklere bir mesajı var

Savaşın gölgesindeki dansıyla gündem oldu! Türklere bir mesajı var
Taraftar merakla bekliyordu! İşte Asensio’nun son durumu

O maçta yok! İşte son durumu