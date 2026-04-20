Rusya: Liman şehri Tuapse'ye Ukrayna'nın İHA saldırılarında bir kişi öldü

Güncelleme:
Rusya'nın Krasnodar Bölge Valisi Veniamin Kondratyev, Tuapse şehrine düzenlenen Ukrayna'ya ait insansız hava aracı saldırısında bir kişinin hayatını kaybettiğini, bir kişinin de yaralandığını açıkladı. Saldırılar sonucunda limanda yangın çıktı ve birçok bina zarar gördü.

Rusya'nın Krasnodar Bölge Valisi Veniamin Kondratyev, Karadeniz kıyısında bulunan liman şehri Tuapse'ye Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla (İHA) yoğun saldırılar düzenlediğini, bir kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Kondratyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gece saatlerinde Tuapse şehrinin bir başka büyük İHA saldırısına maruz kaldığını ifade ederek, ilk verilere göre limanda bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı bilgisini paylaştı.

Tuapse Belediye Başkanı Sergey Boyko'dan durumla ilgili sürekli güncel bilgi aldığını aktaran Kondratyev, saldırılar sonucunda limanda yangın çıktığını kaydetti.

Kondratyev, "Ayrıca, İHA parçalarının şehirdeki birçok binanın pencerelerine zarar verdiği biliniyor. Bunlar arasında bir ilkokul ve anaokulu, bir müze, bir kilise, bir apartman ve bir doğal gaz boru hattı bulunuyor. Tüm bu olaylarda acil servisler ve özel servisler insansız hava araçlarının çarptığı noktalarda çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Limandaki petrol rafinerisinden yangın görüntüleri

Sosyal medya hesaplarında, Tuapse Limanı'nda olduğu belirtilen petrol rafinerilerinde yangın çıktığına yönelik video görüntüleri yer aldı.

16 Nisan'da Ukrayna'nın İHA saldırılarında Tuapse Limanı'nda bulunan Rosneft'e ait petrol rafinerisinde yangın çıkmış, saldırılar sonucunda iki kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Rusya'nın en büyük petrol şirketi Rosneft'in Karadeniz kıyısındaki tek petrol rafinerisi Tuapse'de bulunuyor. Rusya'nın en eski petrol rafinerisi olarak bilinen bu stratejik tesislerde yılda yaklaşık 8,6 milyon ton ham petrol işleniyor ve üretilen petrolün yüzde 90'ı buradaki limandan ihraç ediliyor.

2024'ten bu yana rafineri zaman zaman Ukrayna'nın İHA saldırılarının hedefi oluyor.

Kaynak: AA / Ali Cura
