Ukrayna'nın İHA Saldırıları Rusya'da Can Kaybına Neden Oldu
Rusya'nın Belgorod ve Herson bölgelerine yönelik Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırılarda toplamda 3 Rus vatandaşı hayatını kaybetti. Belgorod'da 1 kişi yaşamını yitirirken, Herson'da bir çiftin hayatı sona erdi.
MOSKOVA, 19 Ekim (Xinhua) -- Rusya'nın Belgorod ve Herson bölgelerine cumartesi günü Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen iki ayrı saldırıda 3 Rus vatandaşı hayatını kaybetti.
Rusya'nın Belgorod bölgesi, Ukrayna'ya ait 149 insansız hava aracının saldırısına uğradı. Belgorod Valisi Vyacheslav Gladkov bölgede son 24 saat içinde 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin de yaralandığını söyledi.
Yerel yetkililere göre, aynı gün gece yarısı Herson bölgesinde düzenlenen insansız hava aracı saldırısında ise bir çift hayatını kaybetti.
Kaynak: Xinhua / Güncel