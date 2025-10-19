Ukrayna'nın İHA Saldırıları Rusya'da Can Kaybına Neden Oldu

MOSKOVA, 19 Ekim (Xinhua) -- Rusya'nın Belgorod ve Herson bölgelerine cumartesi günü Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen iki ayrı saldırıda 3 Rus vatandaşı hayatını kaybetti.

Rusya'nın Belgorod bölgesi, Ukrayna'ya ait 149 insansız hava aracının saldırısına uğradı. Belgorod Valisi Vyacheslav Gladkov bölgede son 24 saat içinde 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin de yaralandığını söyledi.

Yerel yetkililere göre, aynı gün gece yarısı Herson bölgesinde düzenlenen insansız hava aracı saldırısında ise bir çift hayatını kaybetti.