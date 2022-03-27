Ukrayna'nın doğusundan tahliye edilen siviller, sığınma merkezine yerleştirildi

Sığınmacılara ilk yardım eğitimi verilmesi

Şarkı söyleyen bir grup DNIPRO - Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna'nın doğusundan tahliye edilerek Dnipro kentine sığınan siviller, sığınma merkezine dönüştürülen eski bir otelde Kust gönüllü merkezi tarafından kurulan alanlarda barınıyor.Otelde aynı zamanda gönüllüler tarafından ilk yardım eğitimleri de veriliyor.