Ukrayna'nın doğusundan tahliye edilen siviller, sığınma merkezine yerleştirildi - Haberler

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Ukrayna'nın doğusundan tahliye edilen siviller, sığınma merkezine yerleştirildi

AA - Andrea Carrubba - Güncel
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Sığınmacılara ilk yardım eğitimi verilmesi Şarkı söyleyen bir grup DNIPRO - Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna'nın doğusundan tahliye edilerek Dnipro kentine sığınan siviller, sığınma merkezine dönüştürülen eski bir otelde Kust gönüllü merkezi tarafından...

Sığınmacılara ilk yardım eğitimi verilmesi

Şarkı söyleyen bir grup DNIPRO - Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna'nın doğusundan tahliye edilerek Dnipro kentine sığınan siviller, sığınma merkezine dönüştürülen eski bir otelde Kust gönüllü merkezi tarafından kurulan alanlarda barınıyor.Otelde aynı zamanda gönüllüler tarafından ilk yardım eğitimleri de veriliyor.

Ukrayna'nın doğusundan tahliye edilen siviller, sığınma merkezine yerleştirildi

Ukrayna'nın doğusundan tahliye edilen siviller, sığınma merkezine yerleştirildi

Ukrayna'nın doğusundan tahliye edilen siviller, sığınma merkezine yerleştirildi

AA / Andrea Carrubba - Güncel

İlk Yardım, Ukrayna, Şarkı, Rusya, Güncel, Haberler

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