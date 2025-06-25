Ukrayna'nın Dnipropetrovsk Bölgesine Rusya'nın Düzenlediği Füze Saldırısında Can Kaybı 10'u Geçti

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Rusya'nın Ukrayna'nın Dnipropetrovsk bölgesine düzenlediği füze saldırısında en az 10 kişi hayatını kaybetti, 90'dan fazla kişi yaralandı. Saldırı, kente yönelik en ağır saldırılardan biri olarak değerlendirildi.

KİEV, 25 Haziran (Xinhua) -- Rusya'nın, Ukrayna'nın orta kesiminde yer alan Dnipropetrovsk bölgesine düzenlediği füze saldırısında en az 10 kişi hayatını kaybetti, 90'dan fazla kişi de yaralandı.

Dnipro Valisi Sergiy Lysak Telegram üzerinden yaptığı açıklamada salı günü gerçekleşen saldırıda Dnipro kentinde en az 8 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 84 kişinin de yaralandığını söyledi.

Saldırıyı çatışmanın başlangıcından bu yana kente yönelik en ağır saldırılardan biri olarak nitelendiren Dnipro Belediye Başkanı Boris Filatov ise saldırıda 34 eğitim kurumu, 8 sağlık tesisi ve Odessa'dan Zaporijya'ya giden bir yolcu treninin hasar gördüğünü söyledi.

Dnipro'nun yaklaşık 26 km kuzeydoğusunda bulunan Samar kentinde ise 2 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi de yaralandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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