Rusya: Ukrayna, Bryansk Bölgesine Büyük Çaplı İha Saldırısı Düzenledi

Güncelleme:
Rusya'nın Bryansk Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz, Ukrayna ordusunun gerçekleştirdiği en büyük İHA saldırısında enerji altyapısının zarar gördüğünü ve 170'den fazla İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı.

MOSKOVA, 17 Şubat (Xinhua) -- Rusya'nın Bryansk Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz, Ukrayna ordusunun, çatışmaların başından bu yana bölgeye düzenlediği "en güçlü ve en büyük" insansız hava aracı (İHA) saldırısında enerji altyapısı tesislerinin zarar gördüğünü söyledi.

Bogomaz pazartesi günü yaptığı açıklamada, pazar günü sabah saatlerinde başlayıp saat 20.00'ye kadar eden saldırılar sırasında Rus kuvvetlerinin 170'den fazla sabit kanatlı İHA'yı önleyip düşürdüğünü ifade etti.

Bogomaz bölgede 15 Şubat günü saat 08.00'den itibaren 24 saat içinde toplam 229 İHA'nın imha edildiğini belirtti.

Birçok elektrik tedarik tesisine zarar veren saldırılar nedeniyle bölgedeki beş belediyede ve bölge başkentinin bazı kesimlerinde elektrik ve ısıtma hizmetlerinin geçici olarak kesintiye uğradığını kaydeden Bogomaz, acil durum ekiplerinin altyapıyı onarıp yedek sistemleri devreye sokarak elektrik ve ısıtma hizmetlerini yaklaşık üç saat içerisinde yeniden sağladığını söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
