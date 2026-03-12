Haberler

Ukrayna, Rusya'nın Bryansk Bölgesini Vurdu: 7 Ölü, 42 Yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna ordusunun Rusya'nın Bryansk bölgesine düzenlediği füze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye, yaralı sayısıysa 42'ye yükseldi. Saldırıda en az 70 altyapı tesisi zarar gördü.

MOSKOVA, 12 Mart (Xinhua) -- Ukrayna ordusunun Rusya'nın sınırdaki Bryansk bölgesine düzenlediği füze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye, yaralananların sayısıysa 42'ye yükseldi.

Bryansk Valisi Aleksandr Bogomaz çarşamba günü yaptığı açıklamada, Ukrayna silahlı birliklerinin salı günü Bryansk bölgesinde yerleşim yerlerine ve sivil altyapıya yüksek etki gücüne sahip füzeler kullanarak büyük bir saldırı düzenlediğini belirtti.

Bogomaz, "Bryansk'taki sağlık kuruluşlarında tedavi gören 20 kişinin durumları stabil" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik ise Bryansk'a saldırı gibi Kiev'in işlediği suçların, Ukrayna'yla çatışmayı sona erdirmeye yönelik müzakereleri baltalamayı amaçladığını söyledi.

Rusya Soruşturma Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, 7'si İngiltere yapımı Storm Shadow füzesi olmak üzere en az 8 füzenin bölgeye isabet etmesi sonucu 70'ten fazla altyapı tesisi ve araç zarar gördü.

Kaynak: Xinhua
Trump'tan yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar

Savaşta yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kimse beklemiyordu! Akaryakıta çifte indirim geldi, tamamı pompaya yansımadı

Akaryakıta çifte indirim geldi ama tamamı pompaya yansımadı
Galatasaray'dan tarihte eşi benzeri görülmemiş prim

Galatasaray'dan tarihte eşi benzeri görülmemiş karar! Bayram edecekler
Arap ülkesi gece yarısı alarma geçti! Hepsini tek tek vurdular

Arap ülkesi gece yarısı alarma geçti
Düşünmeden hareket etti, evlat katili oldu

Düşünmeden hareket etti, evlat katili oldu
Kimse beklemiyordu! Akaryakıta çifte indirim geldi, tamamı pompaya yansımadı

Akaryakıta çifte indirim geldi ama tamamı pompaya yansımadı
YPG'li Salih Müslim öldü

Salih Müslim hayatını kaybetti
İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler