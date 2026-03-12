Ukrayna, Rusya'nın Bryansk Bölgesini Vurdu: 7 Ölü, 42 Yaralı

MOSKOVA, 12 Mart (Xinhua) -- Ukrayna ordusunun Rusya'nın sınırdaki Bryansk bölgesine düzenlediği füze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye, yaralananların sayısıysa 42'ye yükseldi.

Bryansk Valisi Aleksandr Bogomaz çarşamba günü yaptığı açıklamada, Ukrayna silahlı birliklerinin salı günü Bryansk bölgesinde yerleşim yerlerine ve sivil altyapıya yüksek etki gücüne sahip füzeler kullanarak büyük bir saldırı düzenlediğini belirtti.

Bogomaz, "Bryansk'taki sağlık kuruluşlarında tedavi gören 20 kişinin durumları stabil" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik ise Bryansk'a saldırı gibi Kiev'in işlediği suçların, Ukrayna'yla çatışmayı sona erdirmeye yönelik müzakereleri baltalamayı amaçladığını söyledi.

Rusya Soruşturma Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, 7'si İngiltere yapımı Storm Shadow füzesi olmak üzere en az 8 füzenin bölgeye isabet etmesi sonucu 70'ten fazla altyapı tesisi ve araç zarar gördü.

