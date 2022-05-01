Ukrayna'nın başkenti Kiev eski hareketli günlerine dönmeye başladı
AA - Tayyib Hoşbaş - Güncel
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Ukrayna ile Rusya arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş sürerken, başkent Kiev'in caddeleri uzun bir aradan sonra canlanmaya başladı.
Ukrayna ile Rusya arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş sürerken, başkent Kiev'in caddeleri uzun bir aradan sonra canlanmaya başladı. Ukrayna ordusunun Kiev bölgesini kontrol altına almasının ardından hafta sonunu fırsat bilen Ukraynalılar Özgürlük Meydanına geldi.
AA / Tayyib Hoşbaş - Güncel