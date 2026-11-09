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Ukrayna İHA'sı Energodar'da sivil araca saldırdı, Zaporijya NGS çalışanı öldü

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Ukrayna ordusunun İHA saldırısında, Rusya'nın kontrolündeki Zaporijya NGS'de elektrik teknisyeni olarak görev yapan bir çalışan Energodar'da hayatını kaybetti. NGS'ye göre hareket halindeki sivil araca düzenlenen saldırıda ölen çalışan işe gidiyordu.

Ukrayna ordusunun insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda, Rusya'nın kontrolündeki Zaporijya Nükleer Güç Santrali (NGS) çalışanı hayatını kaybetti.

Zaporijya NGS'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusuna ait bir İHA'nın, Energodar şehrinde hareket halindeki sivil bir araca saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda, işe gitmekte olan bir santral çalışanının yaşamını yitirdiği bilgisi verilen açıklamada, hayatını kaybeden kişinin elektrik teknisyeni olarak görev yaptığı kaydedildi.

Zaporijya NGS, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor. Rus ordusu, Ukrayna'daki savaşın başlamasının ardından Mart 2022'de santralin kontrolünü ele geçirmişti.

Kaynak: AA
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