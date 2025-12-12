Ukrayna: Hazar Denizi'nde Rusya'ya ait 2 gemiye saldırı düzenledik

Ukrayna Ordusu Özel Harekat Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Hazar Denizi'nde ABD'nin yaptırımlar listesinde yer alan 2 Rus ticari gemisine saldırı düzenlendiği bildirildi.

Ukrayna Ordusu Özel Harekat Kuvvetleri Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'ya ait "Kompozitor Rahmaninov" ve "Askar-Saridja" isimli yük gemilerine Hazar Denizi'nde saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, saldırının, Rusya Federasyonu'na bağlı Kalmukya Cumhuriyeti'nin kıyılarına yakın bir bölgede gerçekleştirildiği bilgisi verildi.

Söz konusu 2 geminin "modernize edilmiş askeri teçhizat taşıdığı" iddia edilen açıklamada, saldırıların "Rus isyancı hareketi" olarak bilinen "Kara Kıvılcım" ile ortak düzenlendiği ifade edildi.

Gemilerin, Rusya ile İran arasında "askeri yükleri" taşıması gerekçesiyle ABD'nin yaptırımlar listesinde yer aldığı belirtilen açıklamada, gemilerin hasar gördüğü savunuldu.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andriy Kovalenko da Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Hazar Denizi'nde Rusya'ya ait 2 gemiye saldırı yapıldığını kaydetti.