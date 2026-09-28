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Ukrayna, Donetsk'te Vivaldi karşı saldırısında 176 kilometrekareyi geri aldı

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Ukrayna 3. Kolordu Komutanı Biletskiy, Donetsk'te Vivaldi karşı saldırısında son günlerde 51 kilometrekarede kontrol sağlandığını ve 250 Rus askerinin esir alındığını bildirdi. Bugüne kadar 176 kilometrekarede kontrol sağlandığı, üçüncü aşamanın sona erdiği belirtildi.

Ukrayna, ordusunun Donetsk bölgesinde sürdürdüğü karşı saldırı sonucu 176 kilometrekarelik bir alanda tekrar kontrolün sağlandığını bildirdi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 3. Kolordu Komutanı Andrii Biletskiy, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajda, Donetsk bölgesinde Rus ordusuna karşı sürdürdükleri saldırı hakkında bilgilendirmede bulundu.

Biletskiy konuşmasında, Vivaldi karşı saldırısı sonucu son günlerde 51 kilometrekarelik bir alanda yeniden kontrolü sağladıklarını, 250 Rus askerinin de esir alındığını belirtti.

Söz konusu karşı saldırı sonucu bugüne kadar 176 kilometrekarelik alanda tekrar kontrolü sağladıklarını aktaran Biletskiy, "Böylece 'Vivaldi'nin üçüncü aşaması sona erdi ve bu tüm operasyon için bir dönüm noktası oldu." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, Ukrayna ordusunun, Donetsk bölgesine bağlı Liman şehri yönündeki cephe hattında Rus birliklerine yönelik karşı saldırı yürüttüğünü bildirmişti.

Kaynak: AA
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