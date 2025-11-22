Haberler

Ukrayna, Donetsk'te 430 Kilometrekarelik Alanı Geri Aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy, Donetsk bölgesindeki Dobropilya yönünde 430 kilometrekareden fazla alanda yeniden kontrol sağladıklarını açıkladı. Sırskiy, Rus ordusunun sivil altyapılara yönelik saldırıları artırdığını da vurguladı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy, Donetsk bölgesindeki Dobropilya şehri yönünde 430 kilometrekareden fazla alanda yeniden kontrolü sağladıklarını bildirdi.

Sırskiy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa Birliği (AB) askeri komitesi toplantısına çevrim içi katıldığını belirtti.

Rusya- Ukrayna savaşı kapsamında cephedeki gelişmeler hakkında Avrupalı yetkililer ile bilgi paylaştığını aktaran Sırskiy, "Düşman, Ukrayna yerleşim birimlerine ve enerji altyapı tesislerine saldırmaya devam ediyor ve cephe hattı boyunca saldırı eylemlerini yoğunlaştırıyor." ifadelerini kullandı.

Sırskiy, Rus ordusunun savaşın başından bu yana Ukrayna'ya yönelik 112 binin üzerinde "Şahed" tipi insansız hava aracıyla saldırı düzenlediğini kaydederek, "Bu İHA'ların öncelikli hedefleri konutlar ve sivil altyapıydı. Bu ise çocukların ve sivillerin ölümüne yol açtı." değerlendirmesinde bulundu.

Dobropilya yönünde Rus ordusuna yönelik karşı saldırının yürütüldüğünü anımsatan Sırskiy, ağustos-ekim aylarında bu yönde 430 kilometrekareden fazla alanı kurtardıklarını belirtti.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur

DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İçişleri'nin Mansur Yavaş kararına Özgür Özel'den ilk tepki

İçişleri'nin Mansur Yavaş kararına Özgür Özel'den ilk tepki
Kadro dışı kalan Cenk Tosun'a büyük şok

Kadro dışı kalan Cenk'e büyük şok
Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç

Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç
İçişleri'nin Mansur Yavaş kararına Özgür Özel'den ilk tepki

İçişleri'nin Mansur Yavaş kararına Özgür Özel'den ilk tepki
Fenerbahçe'ye Merih Demiral transferinde şok engel

Fenerbahçe'ye Merih transferinde şok engel
Torreira'nın kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu

Kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu
AK Partili Suna Kepolu Ataman'dan olay sözler: CHP atalarımızı idam etti

Canlı yayında olay sözler: CHP atalarımızı idam etti
Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor! Personele 3 milyon dolar ödenecek

Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor
Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor

Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, Mansur Yavaş hakkında kararını verdi
Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu

Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu
'Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin' diyerek CHP'den istifa etti

"Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin" diyerek istifa etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.