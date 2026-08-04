Zelenskiy Rusya'ya yeni operasyonları onayladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'ya yönelik yeni operasyonların yapılmasını onayladığını bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Geçici Başkanı Oleksandr Poklad'ı çalışma ofisinde kabul ettiğini belirtti.

Poklad'ın kendisine, SBU'nun Rusya'ya yönelik sürdürdüğü saldırılar hakkında bilgi verdiğini aktaran Zelenskiy, "Ukrayna Güvenlik Servisi, iyi sonuçlar elde etti ve bugün yeni operasyonları onayladım." ifadesini kullandı.

Zelenskiy ayrıca, SBU'daki bazı yetkililerin Poklad tarafından görevden alınacağını da kaydetti.

Kaynak: AA