Zelenskiy İstanbul'da Patrikhaneyi Ziyaret Etti

(ANKARA)- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ni ziyaret etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Balat'ta bulunan Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ne ziyarette bulundu ve Partik Ekümenik Patrik Bartholomeos ile bir araya geldi.

Ziyaret sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Zelenskiy, görüşmede Ukraynalı çocukların yaşadığı zorluklar ile Rusya'nın saldırıları nedeniyle ortaya çıkan insani durumun ele alındığını belirtti. Zelenskiy ayrıca, Ukrayna'ya verilen destek ve dualar için teşekkür ederek, yürütülen barış müzakereleri hakkında bilgi verdiğini ifade etti.

