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Zelenskiy'den Musk'a Özgürlük Nişanı

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, SpaceX CEO'su Elon Musk'ı, insan hayatını ve özgürlüğü koruma hizmetleri ile iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirme katkıları nedeniyle Özgürlük Nişanı ile ödüllendirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, SpaceX'in Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'ı "Özgürlük Nişanı" ile ödüllendirdiği bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Zelenskiy, girişimci, mühendis ve SpaceX ile Tesla şirketlerinin yöneticisi Musk'ın "Özgürlük Nişanı" ile ödüllendirilmesi konusunda karar aldı.

Musk, "insan hayatının ve özgürlüğünün korunmasındaki üstün kişisel hizmetleri" ve Ukrayna ile ABD halkları arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine katkıları dolayısıyla devlet nişanı olan "Özgürlük Nişanı"na layık görüldü.

Kaynak: AA
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