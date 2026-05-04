Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde konuştu Açıklaması

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile savaşı bitirmek için yürütülen müzakereler konusunda Avrupa'nın ortak pozisyon oluşturması gerektiğini söyledi.

Zelenskiy, Ermenistan'ın başkenti Erivan'dan düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) 8'inci Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili gelişmeleri de değerlendirdi.

Zirveye ev sahipliği yaptığı için Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a teşekkür eden Zelenskiy, "Ermenistan ve Azerbaycan'a barış diliyoruz. Elbette sürdürülebilir, kapsamlı ve uzun vadeli barış. Sayın Başbakan (Paşinyan), Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e ve iki ülkenin halkına barış diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna savaşının bitirilmesine yönelik müzakerelerin devam etmesi için ABD tarafıyla görüşmeleri sürdürdüklerini kaydeden Zelenskiy, bu süreçte Avrupa'nın da yer alması gerektiğini belirtti.

"ABD ile temasımızı sürdürüyoruz ve onların görüşleri ile pozisyonlarını anlıyoruz ancak Ruslarla müzakereler için Avrupa'nın ortak pozisyon geliştirmesi iyi olurdu." diyen Zelenskiy, Rusya'ya yaptırımların, Ukrayna'ya ise desteğin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

ABD silahları ve ekipmanlarının Ukrayna'ya tedarikini içeren "Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi" (PURL) kapsamında ülkesine daha fazla desteğin sağlanması gerektiğini belirten Zelenskiy, "Bu, balistik tehditlere karşı savunmamıza yardımcı olacaktır. İnanıyorum ki Avrupa her türlü tehdide karşı, tüm balistik saldırılara karşı savunmak için gerekli her şeyi bağımsız olarak üretebilecek kapasitede olmalı." diye konuştu.

"Ukrayna İHA'ları 9 Mayıs'ta Kızıl Meydan'daki tören sırasında uçabilir"

Rusya Savunma Bakanlığının, 9 Mayıs Zafer Günü kapsamında Kızıl Meydan'da düzenlenecek törende askeri araçların güvenlik gerekçesiyle bu yıl geçit yapmayacağına yönelik açıklamasına değinen Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Rusya 9 Mayıs'ta geçit töreni düzenleyeceğini duyurdu ancak törende askeri teçhizat bulunmayacak. Eğer doğruysa, bu, uzun yıllardan sonra ilk kez geçit töreninde silah bulunduramayacakları anlamına geliyor. Ayrıca Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarının da törende uçması mümkün."

Zelenskiy, Moskova'nın kararının Rusya'nın eskisi kadar güçlü olmadığını gösterdiğini savundu.