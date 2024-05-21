Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ile hava savunmasını görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirme konusunu görüştü.

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Zelenskiy, temaslarda bulunmak üzere Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gelen Bakan Baerbock ile bir araya geldi.

Zelenskiy, görüşmede cephe hattındaki durum ve Ukrayna'nın öncelikli savunma ihtiyaçları hakkında Baerbock'a ayrıntılı bilgi verdi.

Görüşmede taraflar, Almanya Dışişleri ve Savunma Bakanlarının Ukrayna için ek "Patriot" ve diğer hava savunma sistemlerinin temine ilişkin ortak girişimi ele alındı.

Taraflar ayrıca Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) üyeliği yolunda kaydettiği ilerleme ve haziranda Berlin'de yapılacak Uluslararası Ukrayna'nın Yeninden İnşa Edilmesi Konferansının organizasyonuyla ilgili konuları görüştü.

Zelenskiy, askeri ve mali desteklerinden dolayı Baerbock'a teşekkür ederek yardımların sürmesini beklediklerini kaydetti.

Ukrayna'nın barış formülünün Almanya tarafından desteklendiğine işaret eden Zelenskiy, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un 15-16 Haziran'da İsviçre'de yapılacak Birinci Küresel Barış Zirvesine katılımını teyit ettiğini ifade etti.

Baerbock da tüm çabalarının Ukrayna halkı ve ülkede barışçıl bir düzenin sağlanması için olduğunu belirterek, dünya ülkelerinin ve Avrupa halklarının da atması gereken adımlara dikkati çekti.

Baerbock, Ukrayna'ya desteklerini sürdüreceklerini yineledi

Bakan Baerbock, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile düzenlediği ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada da dünyanın Ukrayna'yı Rusya'nın hava saldırılarından koruması gerektiğini belirterek Almanya'nın Ukrayna'yı gerektiği kadar destekleyeceğini yineledi.

Rusya'nın Ukrayna enerji sistemini tahrip ederek ülke ekonomisini yok etmeye ve Ukraynalıları öldürmeye çalıştığını kaydeden Baerbock, bu bağlamda Ukrayna hava savunmasının güçlendirilmesinin öncelikli olduğunu ifade etti.

Baerbock, uluslararası ortakların Ukrayna için yaklaşık 1 milyar avro topladığını belirterek, ancak bunun hava savunmasını güçlendirmek için yetersiz olduğunu aktardı.