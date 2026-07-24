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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "ABD Başkanı ve ekibiyle görüşme için hazırlanıyoruz"

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmek için hazırlık yaptıklarını bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmek için hazırlık yaptıklarını bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından gece paylaştığı günlük görüntülü mesajında, Rus ordusunun ülkesine yönelik yoğun hava saldırısı için hazırlık yaptığını belirterek, "Bu saldırı bugün gerçekleşebilir." dedi.

Ukrayna'nın hava savunmasını daha da güçlendirmek konusunda müttefiklerin desteğine ihtiyaç duyduklarını söyleyen Zelenskiy, savaşın adil bir şekilde sona erdirilmesi için ABD'nin yardımına ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.

Zelenskiy, "ABD Başkanı (Donald Trump) ve ekibiyle bir görüşme için hazırlanıyoruz." ifadesini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya yönelik saldırıları artırmak istediğini savunan Zelenskiy, "Rusya'da sonbahar için oldukça geniş, yeni bir seferberlik dalgasının hazırlandığına dair net istihbarat bilgisine sahibiz." bilgisini paylaştı.

Zelenskiy ayrıca, Rus ordusunun bugün Kiev bölgesinde savunma sanayisi fuarı düzenlenen bir alanı hedef aldığı füze saldırısında 10 kişinin öldüğü ve "çok sayıda" kişinin yaralandığını aktardı.

Bu tür bir etkinliğin sivil yerleşim yerlerine yakın bir alanda yapılmasının kabul edilemez olduğunu kaydeden Zelenskiy, fuarın düzenlenmesine ilişkin soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Kaynak: AA
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