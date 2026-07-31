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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD Başkan Yardımcısı Vance ile telefonda görüştüğünü açıkladı

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Vance ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Geçen günlerde Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile düzenlediği görüşmenin sonuçlarını Vance ile konuşma sırasında ele aldıklarını aktaran Zelenskiy, "Görüşme olumlu ve verimli geçti." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Rus ordusunun ülkesine yönelik hava saldırılarını sürdürdüğünü belirterek kendileri için PATRİOT hava savunma sistemi için gereken füzelerin tedarik edilmesinin öncelikli olduğunu belirtti.

Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Ayrıca, Rusya'nın sürdürdüğü savaşın küresel piyasalar üzerindeki etkileri de Başkan Yardımcısı ile yapılan görüşmede ele alındı. Taraflar, ekiplerin temas halinde kalması ve bugün masaya yatırılan tüm konular üzerinde çalışılması hususunda mutabık kaldı."

Kaynak: AA
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