Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, AB liderlerinin ziyaretini değerlendirdi Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin dün Kiev'de kendisiyle yaptıkları görüşmeyi değerlendirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin dün Kiev'de kendisiyle yaptıkları görüşmeyi değerlendirdi. AA / Güncel Mario Draghi Ukrayna Fransa Kiev Güncel Haberler

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