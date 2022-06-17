Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, AB liderlerinin ziyaretini değerlendirdi
AA - Güncel
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin dün Kiev'de kendisiyle yaptıkları görüşmeyi değerlendirdi.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin dün Kiev'de kendisiyle yaptıkları görüşmeyi değerlendirdi.
AA / Güncel