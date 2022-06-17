Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, AB liderlerinin ziyaretini değerlendirdi - Haberler

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, AB liderlerinin ziyaretini değerlendirdi

AA - Güncel
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin dün Kiev'de kendisiyle yaptıkları görüşmeyi değerlendirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin dün Kiev'de kendisiyle yaptıkları görüşmeyi değerlendirdi.

AA / Güncel

Mario Draghi Ukrayna Fransa Kiev Güncel Haberler

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