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Ukrayna'dan "Konstantinovka şehrinin Rus ordusu tarafından ele geçirildiği" açıklamasına yalanlama

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Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın Donetsk'teki Konstantinovka şehrini kontrol ettiği yönündeki iddiasını yalanladı ve şehrin Ukrayna kontrolünde olduğunu açıkladı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, "Donetsk bölgesindeki Konstantinovka şehrinin Rus ordusunun kontrolüne geçtiğine" yönelik Kremlin'in açıklamasını yalanladı.

Ukrayna'nın ulusal haber ajansı Ukrinform'a göre, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Andriy Kovalyov, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un dünkü açıklamasını değerlendirdi.

Rusya'nın Konstantinovka ile ilgili açıklamasının doğruyu yansıtmadığını savunan Kovalyov, Ukrayna ordusunun şehrin farklı noktalarındaki savunma faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti.

Kovalyov, yoğun çatışmaların yaşandığı Konstantinovka'nın, Ukrayna savunma kuvvetlerinin kontrolünde olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili
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