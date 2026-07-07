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Rusya: Ukrayna, Moskova'ya Son İki Yılın En Büyük İha Saldırısını Düzenledi

Rusya: Ukrayna, Moskova'ya Son İki Yılın En Büyük İha Saldırısını Düzenledi
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Ukrayna, Rusya'nın başkenti Moskova'ya son iki yılın en büyük insansız hava aracı saldırısını düzenledi. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, 430'dan fazla İHA'nın Moskova'ya yöneldiğini, çoğunun hava savunma tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Saldırıda can kaybı veya maddi hasar bildirilmedi.

MOSKOVA, 7 Temmuz (Xinhua) -- Ukrayna, Rusya'nın başkenti Moskova'ya son iki yılın en büyük İHA saldırısını düzenledi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin salı günü sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Akşam saatlerinden sabah 06.00'ya kadar 430'dan fazla İHA Moskova'ya doğru uçuş halindeydi. Bunların çoğu hava savunma güçleri tarafından uzak mesafelerde etkisiz hale getirildi. Düşmana ait 36 İHA ise Moskova'ya yaklaşırken imha edildi" ifadelerini kullandı.

Bundan önce Moskova'yı hedef alan en büyük saldırı, 200'den fazla İHA ile 4 Temmuz'da düzenlenmişti.

Moskova'da henüz saldırıya ilişkin herhangi bir can kaybı veya maddi hasar bildirilmedi.

Kaynak: Xinhua
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