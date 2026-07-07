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Ukrayna'nın, Moskova bölgesine son 2 yılın en yoğun İHA saldırısını düzenlediği bildirildi

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Ukrayna, 430'dan fazla insansız hava aracıyla Moskova bölgesine son 2 yılın en yoğun saldırısını düzenledi. Rus hava savunması çoğunu etkisiz hale getirdi.

Ukrayna'nın 430'dan fazla insansız hava aracı (İHA) kullanarak Moskova bölgesine yönelik son 2 yılın en yoğun saldırısını düzenlediği belirtildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın İHA saldırısı girişiminde bulunduğunu ifade etti.

Moskova bölgesini çok sayıda İHA'nın hedef aldığını kaydeden Sobyanin, "Dün akşam saatlerinden bugün sabah saat 06.00'ya kadar Moskova bölgesine doğru 430'dan fazla İHA uçtu. Bunların birçoğu, bölge sınırında hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildi. Başkent Moskova'ya doğru uçan 36 İHA yok edildi." ifadesini kullandı.

Rus basınında yer alan haberlerde, Moskova bölgesine yönelik düzenlenen bu saldırının, son 2 yılın en yoğun saldırı olduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
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