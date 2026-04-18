Ukrayna'dan, Kırım'da Rusya'nın Karadeniz filosuna ait 3 savaş gemisine zarar verildiği iddiası

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Kırım'da Rus Karadeniz Donanması'na ait 3 savaş gemisine düzenlenen saldırılarda gemilerin hasar gördüğünü ileri sürdü.

SBU'dan yapılan yazılı açıklamada, Kırım'da Rus ordusuna ait farklı hedeflere saldırılar düzenlendiği belirtildi.

Saldırılar sonucu Rus donanmasına ait "Yamal" ile "Azov" isimli büyük çıkarma gemilerinde hasar oluştuğu iddia edilen açıklamada, zarar gören üçüncü geminin tipinin henüz netleştirilmediği ifade edildi.

Açıklamada, bölgede Rus ordusuna ait radar sistemi, yakıt depoları gibi lojistik merkezlere de saldırılar düzenlendiği kaydedildi.

Rusya, 2014 yılında Kırım'ı ilhak etmişti.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili
