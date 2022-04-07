Ukrayna'dan kaçan mülteciler, Lublin üzerinden Polonya'nın diğer şehirlerine ulaşıyor

Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna'dan kaçan mülteciler, Lublin kentini transfer noktası olarak kullanarak buradan başta Polonya'nın başkenti Varşova olmak üzere, diğer şehirlere gidiyor. Yetkililerin son paylaştığı verilere göre, ülkeye yaklaşık 2,5 milyon Ukraynalı mülteciyi kabul edildi.