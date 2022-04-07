Ukrayna'dan kaçan mülteciler, Lublin üzerinden Polonya'nın diğer şehirlerine ulaşıyor - Haberler

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Ukrayna'dan kaçan mülteciler, Lublin üzerinden Polonya'nın diğer şehirlerine ulaşıyor

AA - Ahmet Gürhan Kartal - Güncel
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Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna'dan kaçan mülteciler, Lublin kentini transfer noktası olarak kullanarak buradan başta Polonya'nın başkenti Varşova olmak üzere, diğer şehirlere gidiyor.

Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna'dan kaçan mülteciler, Lublin kentini transfer noktası olarak kullanarak buradan başta Polonya'nın başkenti Varşova olmak üzere, diğer şehirlere gidiyor. Yetkililerin son paylaştığı verilere göre, ülkeye yaklaşık 2,5 milyon Ukraynalı mülteciyi kabul edildi.

Ukrayna'dan kaçan mülteciler, Lublin üzerinden Polonya'nın diğer şehirlerine ulaşıyor

Ukrayna'dan kaçan mülteciler, Lublin üzerinden Polonya'nın diğer şehirlerine ulaşıyor

Ukrayna'dan kaçan mülteciler, Lublin üzerinden Polonya'nın diğer şehirlerine ulaşıyor

AA / Ahmet Gürhan Kartal - Güncel

Ukrayna, Polonya, Rusya, Güncel, Haberler

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