Ukrayna'dan İngiltere'ye mısır taşıyan gemi, İstanbul'a demirlendi MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Ukrayna'dan İngiltere'ye 13 bin ton mısır taşıyan ROJEN isimli geminin İstanbul'un kuzeyine demirlendiği belirtildi. MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Ukrayna'dan İngiltere'ye 13 bin ton mısır taşıyan ROJEN isimli geminin İstanbul'un kuzeyine demirlendiği belirtildi. MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada "13 bin ton mısır taşıyan ve Ukrayna'dan İngiltere'ye gitmek üzere Çernomorsk Limanı'ndan ayrılan Malta bayraklı ROJEN isimli gemi de İstanbul'un kuzeyine demirledi. Geminin denetimi yarın sabah gerçekleştirilecek" denildi. Güncel Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci İstanbul England Ukrayna Güncel Haberler

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