Ukrayna'dan hareket eden mısır yüklü gemi, saat 21.00'de İstanbul Boğazı'na yanaşacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ukrayna'dan hareket eden mısır yüklü gemi, saat 21.00'de İstanbul Boğazı'na yanaşacak

Ukrayna'dan hareket eden mısır yüklü gemi, saat 21.00'de İstanbul Boğazı'na yanaşacak

MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Ukrayna'dan kalkan mısır yüklü geminin, saat 21.00 sıralarında İstanbul Boğazı'na ulaşması beklendiği belirtildi.

 - Güncelleme:

MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Ukrayna'dan kalkan mısır yüklü geminin, saat 21.00 sıralarında İstanbul Boğazı'na ulaşması beklendiği belirtildi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Dün Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan hareket eden mısır yüklü Razoni kuru yük gemisinin saat 21.00 civarı İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşması beklenmektedir. Geminin müşterek denetleme timi tarafından denetimine yarın sabah başlanacaktır" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel

İstanbul Boğazı Ukrayna Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title