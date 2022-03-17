Ukrayna'daki sivil yerleşim yerlerine saldırılar: 1 ölü 3 yaralı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, Rusların düzenlediği saldırılarda bir apartmana daha roket isabet etmesi sonucu en az bir kişi hayatını kaybederken 3 kişinin de yaralandığı bildirildi. Ukrayna Acil Durum Servisinden yapılan açıklamaya göre binanın 16. katına isabet eden roket büyük hasara yol açarken, 30'a yakın kişi tahliye edildi.