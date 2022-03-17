Ukrayna'daki sivil yerleşim yerlerine saldırılar: 1 ölü 3 yaralı
AA - Güncel
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Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, Rusların düzenlediği saldırılarda bir apartmana daha roket isabet etmesi sonucu en az bir kişi hayatını kaybederken 3 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, Rusların düzenlediği saldırılarda bir apartmana daha roket isabet etmesi sonucu en az bir kişi hayatını kaybederken 3 kişinin de yaralandığı bildirildi. Ukrayna Acil Durum Servisinden yapılan açıklamaya göre binanın 16. katına isabet eden roket büyük hasara yol açarken, 30'a yakın kişi tahliye edildi.