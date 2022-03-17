Ukrayna'daki sivil yerleşim yerlerine saldırılar: 1 ölü 3 yaralı - Haberler

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Ukrayna'daki sivil yerleşim yerlerine saldırılar: 1 ölü 3 yaralı

AA - Güncel
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Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, Rusların düzenlediği saldırılarda bir apartmana daha roket isabet etmesi sonucu en az bir kişi hayatını kaybederken 3 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, Rusların düzenlediği saldırılarda bir apartmana daha roket isabet etmesi sonucu en az bir kişi hayatını kaybederken 3 kişinin de yaralandığı bildirildi. Ukrayna Acil Durum Servisinden yapılan açıklamaya göre binanın 16. katına isabet eden roket büyük hasara yol açarken, 30'a yakın kişi tahliye edildi.

Ukrayna'daki sivil yerleşim yerlerine saldırılar: 1 ölü 3 yaralı

Ukrayna'daki sivil yerleşim yerlerine saldırılar: 1 ölü 3 yaralı

Ukrayna'daki sivil yerleşim yerlerine saldırılar: 1 ölü 3 yaralı

AA / Güncel

Ukrayna, Roket, Kiev, 112, Güncel, Haberler

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