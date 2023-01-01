Ukrayna'da yeni yıl kutlamaları
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Yeni yıl kutlamak için bir araya gelen vatandaşlar Aziz Peter ve Paul Kilisesi'ndeki ayin Savaşın gölgesindeki Ukrayna'nın Lviv kentinde vatandaşlar, yeni yılı kutlamak için bir araya geldi.
Yeni yıl kutlamak için bir araya gelen vatandaşlar
Aziz Peter ve Paul Kilisesi'ndeki ayin Savaşın gölgesindeki Ukrayna'nın Lviv kentinde vatandaşlar, yeni yılı kutlamak için bir araya geldi. Kutlamalar sırasında müzisyenler performans sergiledi. Ayrıca vatandaşlar, Aziz Peter ve Paul Kilisesi'nde ayin yaparak, savaşta ölenler için dua etti.
Kaynak: AA / Pavlo Palamarchuk - Güncel