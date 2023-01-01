Ukrayna'da yeni yıl kutlamaları Güncel Haberler Yeni yıl kutlamak için bir araya gelen vatandaşlar Aziz Peter ve Paul Kilisesi'ndeki ayin Savaşın gölgesindeki Ukrayna'nın Lviv kentinde vatandaşlar, yeni yılı kutlamak için bir araya geldi. Yeni yıl kutlamak için bir araya gelen vatandaşlar Aziz Peter ve Paul Kilisesi'ndeki ayin Savaşın gölgesindeki Ukrayna'nın Lviv kentinde vatandaşlar, yeni yılı kutlamak için bir araya geldi. Kutlamalar sırasında müzisyenler performans sergiledi. Ayrıca vatandaşlar, Aziz Peter ve Paul Kilisesi'nde ayin yaparak, savaşta ölenler için dua etti. Güncel Kaynak: AA / Pavlo Palamarchuk Aziz Peter Ukrayna Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Ukrayna'da yeni yıl kutlamaları - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.