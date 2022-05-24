Ukrayna'da vurulan Rus tankları ve askeri malzemeler kent meydanında sergileniyor - Haberler

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Ukrayna'da vurulan Rus tankları ve askeri malzemeler kent meydanında sergileniyor

AA - Tayyib Hoşbaş - Güncel
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Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaşta vurulan Rus ordusuna ait tank ile askeri malzemeler, başkent Kiev'deki Mykhailivska Meydanında sergileniyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaşta vurulan Rus ordusuna ait tank ile askeri malzemeler, başkent Kiev'deki Mykhailivska Meydanında sergileniyor. Rus tanklarının enkazları ve askeri malzemeler vatandaşların ilgi odağı oldu.

AA / Tayyib Hoşbaş - Güncel

Ukrayna, Rusya, Kiev, Rus, Güncel, Haberler

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