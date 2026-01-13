Haberler

Ukrayna Parlamentosu, iki bakan ve Ukrayna Güvenlik Servisi Başkanının istifalarını onayladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna Parlamentosu, Savunma Bakanı Denis Şmigal, Dijital Dönüşüm Bakanı Mihaylo Fedorov ve SBU Başkanı Vasil Malyuk'un istifa dilekçelerini onayladı. Devlet Başkanı Zelenskiy, önemli değişiklikler yapıldığını duyurdu.

Ukrayna Parlamentosunun, Savunma Bakanı Denis Şmigal, Dijital Dönüşüm Bakanı Mihaylo Fedorov ve Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkanı Vasil Malyuk'un istifa dilekçelerini onayladığı bildirildi.

Parlamentoya ait sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ukrayna Savunma Bakanı Şmigal ve Dijital Dönüşüm Bakanı Fedorov ile SBU Başkanı Malyuk'un parlamentoya sunulan istifa dilekçeleri için oylama yapıldı.

Oylamada, Şmigal'ın istifası 265, Fedorov'un istifasını 270, Malyuk'un istifa dilekçesi de 235 evet oyuyla kabul edildi.

Zelenskiy, Ukrayna hükümeti ve güvenlik birimlerinde değişiklikler yaptığını duyurmuştu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 3 Ocak'ta yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı Mihaylo Fedorov'un savunma bakanı olacağını bildirmişti.

Savunma Bakanı Denis Şmigal'in ise ekibinde kalacağını, kendisine önemli bir görevi üstlenmesini önerdiğini belirten Zelenskiy, "Değişikliklere yarın devam edeceğiz. Daha çok karar alınacak." ifadesini kullanmıştı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü (GUR) Başkanı Kirilo Budanov'u Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı olarak atayan Zelenskiy, Ukrayna Dış İstihbarat Servisi Başkanı Oleg İvaşçenko'nun ise GUR Başkanı olarak atandığını duyurmuştu.

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkanı Vasil Malyuk ise 5 Ocak'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görevinden istifa ettiğini bildirmişti.

Ülke basınındaki haberlere göre, Şmigal'in enerji bakanlığının başına getirilmesi için parlamentoda oylamalar yapılacak. Ayrıca SBU'ya bağlı "A" Özel Operasyonlar Merkezi Başkanı Yevgeni Khmara, SBU'nun geçici başkanı olacak.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu

Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzmir'de güvenlikleri darp edip banka aracını soydular

Banka aracını basıp milyonluk vurgun yaptılar
Fenerbahçe anlaşmayı sağladı! Galatasaray'ın elinden kaptılar

Fenerbahçe anlaşma sağladı! Galatasaray'ın elinden kaptılar
Selen Görgüzel'in ifadesi ortaya çıktı: Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir

İşte Emel'in başını yakan ünlü isim: Üzerimden para kazandı
Yeni takımları belli oldu! Fenerbahçe'de iki ayrılık birden

Yeni takımları belli oldu! Fenerbahçe'de iki ayrılık birden
İzmir'de güvenlikleri darp edip banka aracını soydular

Banka aracını basıp milyonluk vurgun yaptılar
YouTube milyarderi MrBeast'ten ilginç sözler: Param yok, borçla yaşıyorum

YouTube milyarderinden fakir edebiyatı
Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi

Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi