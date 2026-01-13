Ukrayna Parlamentosu, iki bakan ve Ukrayna Güvenlik Servisi Başkanının istifalarını onayladı

Ukrayna Parlamentosunun, Savunma Bakanı Denis Şmigal, Dijital Dönüşüm Bakanı Mihaylo Fedorov ve Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkanı Vasil Malyuk'un istifa dilekçelerini onayladığı bildirildi.

Parlamentoya ait sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ukrayna Savunma Bakanı Şmigal ve Dijital Dönüşüm Bakanı Fedorov ile SBU Başkanı Malyuk'un parlamentoya sunulan istifa dilekçeleri için oylama yapıldı.

Oylamada, Şmigal'ın istifası 265, Fedorov'un istifasını 270, Malyuk'un istifa dilekçesi de 235 evet oyuyla kabul edildi.

Zelenskiy, Ukrayna hükümeti ve güvenlik birimlerinde değişiklikler yaptığını duyurmuştu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 3 Ocak'ta yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı Mihaylo Fedorov'un savunma bakanı olacağını bildirmişti.

Savunma Bakanı Denis Şmigal'in ise ekibinde kalacağını, kendisine önemli bir görevi üstlenmesini önerdiğini belirten Zelenskiy, "Değişikliklere yarın devam edeceğiz. Daha çok karar alınacak." ifadesini kullanmıştı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü (GUR) Başkanı Kirilo Budanov'u Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı olarak atayan Zelenskiy, Ukrayna Dış İstihbarat Servisi Başkanı Oleg İvaşçenko'nun ise GUR Başkanı olarak atandığını duyurmuştu.

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkanı Vasil Malyuk ise 5 Ocak'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görevinden istifa ettiğini bildirmişti.

Ülke basınındaki haberlere göre, Şmigal'in enerji bakanlığının başına getirilmesi için parlamentoda oylamalar yapılacak. Ayrıca SBU'ya bağlı "A" Özel Operasyonlar Merkezi Başkanı Yevgeni Khmara, SBU'nun geçici başkanı olacak.