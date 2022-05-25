Ukrayna'da savaştan etkilenen hayvanlar yeni sahiplerine kavuşuyor - Haberler

Hayvan barınağından detaylar

Barınakta rehabilite edilen hayvanlar Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarından etkilenen hayvanlar, Kiev'deki hayvan barınağında özenle rehabilite ediliyor. Savaşın yoğun yaşandığı Buça, Irpin, Makarov ve Borodyanka'daki çatışmaların ve hava saldırılarının ardından sahipsiz kalan 19 köpek ve 14 kediye evlerini açmak isteyen vatandaşlar, barınakta aldıkları bakım ve beslenme konularındaki eğitimden sonra diledikleri hayvanı sahipleniyor. Şimdiye kadar 85 kedi ve köpek bu merkez aracılığıyla yeni evlerine kavuştu.