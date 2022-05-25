Ukrayna'da savaştan etkilenen hayvanlar yeni sahiplerine kavuşuyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ukrayna'da savaştan etkilenen hayvanlar yeni sahiplerine kavuşuyor

AA - Tayyib Hoşbaş - Güncel
 - Güncelleme:

Hayvan barınağından detaylar Barınakta rehabilite edilen hayvanlar Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarından etkilenen hayvanlar, Kiev'deki hayvan barınağında özenle rehabilite ediliyor.

Hayvan barınağından detaylar

Barınakta rehabilite edilen hayvanlar Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarından etkilenen hayvanlar, Kiev'deki hayvan barınağında özenle rehabilite ediliyor. Savaşın yoğun yaşandığı Buça, Irpin, Makarov ve Borodyanka'daki çatışmaların ve hava saldırılarının ardından sahipsiz kalan 19 köpek ve 14 kediye evlerini açmak isteyen vatandaşlar, barınakta aldıkları bakım ve beslenme konularındaki eğitimden sonra diledikleri hayvanı sahipleniyor. Şimdiye kadar 85 kedi ve köpek bu merkez aracılığıyla yeni evlerine kavuştu.

AA / Tayyib Hoşbaş - Güncel

Ukrayna, Rusya, Köpek, Kiev, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title