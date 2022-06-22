Ukrayna'da savaşın yaşlı bıraktığı gözler

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında yakınlarını kaybeden ve yaşam alanları yerle bir edilen Ukraynalı savaş mağduru sivillerin gözyaşları, AA objektiflerine yansıdı.

24 Şubat'ta başlayan ve Ukrayna'nın farklı bölgelerine yayılan savaşın sivil tanıkları, Rus güçlerinin ağır bombardımanı sonucu enkaza dönen yerleşim yerlerinde aile fertlerinden kayıplar verdi, mal ve mülkünü yitirdi.

Savaşın yıkıcı etkisine rağmen yaşadıkları bölgeleri terk etmeyen Ukraynalı siviller, geleceğe dair umutlarını kaybetmese de öldürülen yakınları ve yıkılan evleri için ağlamaya devam ediyor.

Yaşanılan savaşa anlam veremeyen çocuklar ise annelerinin eline sımsıkı tutunarak etrafa korkulu ve endişeli gözlerle bakmaya devam ediyor.