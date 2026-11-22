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Rus ordusunun Ukrayna'nın Kiev ve Dnipropetrovsk bölgelerine yönelik gerçekleştirdiği hava saldırılarında en az 5 sivilin hayatını kaybettiği ve 14 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi (DSNS) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Kiev ve Dnipropetrovsk bölgelerini hedef aldığı belirtildi.

Kiev bölgesindeki Vişneve yerleşim yerindeki bir markete insansız hava aracıyla (İHA) saldırı yapıldığı aktarılan açıklamada, 1 sivilin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, Rus ordusunun Dnipropetrovsk bölgesindeki farklı ilçelere düzenlediği hava saldırılarında 1 kişinin öldüğü ve 9 kişinin yaralandığı vurgulandı.

Kiev bölgesindeki Dimer kasabasında dün gece saldırı düzenlenen 5 katlı bir apartmanın enkazında arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ifade edilen açıklamada, mevcut bilgilere göre burada 3 kişinin öldüğü aktarıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy bu sabah yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Kiev bölgesindeki Dimer kasabasına saldırı düzenlediğini ve 5 katlı bir apartmanın isabet aldığını belirtmişti.

Apartmanın enkazından 9 kişinin kurtarıldığını kaydeden Zelenskiy, "Ancak maalesef enkaz altında hala insanlar olabilir, 14 kişiye ulaşılamıyor." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA