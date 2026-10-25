Ukrayna'da Rus hava saldırılarında 3 sivil öldü, 153 İHA'dan 119'u imha edildi

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Rus ordusunun, Ukrayna'nın farklı bölgelerine yönelik düzenlediği hava saldırılarında 3 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinin (DSNS) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bu gece ve sabah saatlerinde ülkeye düzenlenen Rus hava saldırıları hakkında bilgi paylaşıldı.

Dnipropetrovsk bölgesine yapılan saldırıda 3 sivilin yaşamını yitirdiği kaydedilen açıklamada, 15 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, saldırılarda Vinnitsa bölgesinde 6, Harkiv kentinde 4 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başkentin bu sabah insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığını kaydetti.

Kliçko, ilk belirlemelere göre saldırıda 1 kişinin yaralandığını bildirdi.

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun ülkeye fırlattığı 153 İHA'dan 119'unun imha edildiği aktarıldı.

Kaynak: AA