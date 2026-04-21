Ukrayna'da bir kişinin el bombalı saldırısında 5 polis yaralandı

Ukrayna'nın Dnipropetrovsk bölgesinde bir kişinin polislere el bombası fırlatması sonucu 5 polis memuru yaralandı. Olay, aşırı alkol etkisindeki bir kişinin evinde müzakere sırasında yaşandı.

Ukrayna'nın Dnipropetrovsk bölgesinde, bir kişinin güvenlik güçlerini el bombasıyla hedef alması sonucu 5 polisin yaralandığı bildirildi.

Dnipropetrovsk Polisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bölgedeki Mıkolayivka köyünde "bir kişinin uygunsuz davranışlarıyla" ilgili isimsiz bir ihbar alındığı belirtildi.

Köye polis ekiplerinin gönderildiği aktarılan açıklamada, "İhbarda, söz konusu kişinin aşırı alkol etkisinde olduğu ve iki el bombası taşıdığı bilgisi paylaşıldı." ifadesi kullanıldı.

Mıkolayivka köyüne gelen polislerin, evinde bulunan şahısla önce müzakere etmeye çalıştığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şahıs, müzakere sırasında odadaki (doğal) gaz vanasını açtığını ve bunun da komşu evlerdeki insanların hayatını tehlikeye atabilecek gerçek bir patlama riski oluşturduğunu ifade etti. Polisler, durumun daha fazla tırmanmasını önlemek ve sivillere yönelik tehdidi ortadan kaldırmak için şahsı gözaltına almaya çalıştı. Şahıs, buna karşılık kolluk kuvvetlerine iki el bombasını fırlattı. Bunlardan biri patladı. Patlama sonucu 5 polis memuru yaralandı."

Saldırı düzenleyen 1991 doğumlu şahsın gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, "Patlama yerinde yapılan incelemeler sonucu, el bombası parçaları ve bir fünye ele geçirildi." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, saldırı düzenleyen şahsın kimlik bilgileri paylaşılmadı.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili
