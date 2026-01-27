Ukrayna: Rusya'nın Harkiv bölgesinde yolcu trenine düzenlediği İHA saldırısında 3 kişi öldü

Ukrayna, Rus ordusunun Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde seyir halindeki bir yolcu trenine insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 3 kişinin öldüğünü bildirdi.

Harkiv Bölge Savcılığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Rus ordusunun, bölgedeki İzyum ilinin Barvinkovo ??ilçesine bağlı Yazikove köyü yakınlarında seyir halindeki bir trene 3 İHA ile saldırı düzenlediği belirtildi.

İHA'lardan ikisinin trenin yakınına, birinin ise doğrudan vagona isabet ettiği aktarılan açıklamada, trende 155'ten fazla yolcu bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, saldırıda 3 kişinin öldüğü, 2 kişiye acil tıbbi yardımın sağlandığı kaydedildi.