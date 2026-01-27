Haberler

Ukrayna: Rusya'nın Harkiv bölgesinde yolcu trenine düzenlediği İHA saldırısında 3 kişi öldü

Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde seyir halindeki bir yolcu trenine Rus ordusunun insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda 155'ten fazla yolcunun bulunduğu trenin bazı bölgelerine İHA'larla saldırı yapıldı.

Ukrayna, Rus ordusunun Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde seyir halindeki bir yolcu trenine insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 3 kişinin öldüğünü bildirdi.

Harkiv Bölge Savcılığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Rus ordusunun, bölgedeki İzyum ilinin Barvinkovo ??ilçesine bağlı Yazikove köyü yakınlarında seyir halindeki bir trene 3 İHA ile saldırı düzenlediği belirtildi.

İHA'lardan ikisinin trenin yakınına, birinin ise doğrudan vagona isabet ettiği aktarılan açıklamada, trende 155'ten fazla yolcu bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, saldırıda 3 kişinin öldüğü, 2 kişiye acil tıbbi yardımın sağlandığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
